Gros dégâts chez Unibail-Rodamco-Westfield (Débriefing actions étrangères)

Les commentaires de la Réserve fédérale américaine, mercredi, ont pesé sur les échanges. Les investisseurs étaient nombreux à attendre plus d'actions de la part de la Fed mais aucune mesure concrète n'a été décidée outre-Atlantique. Au Royaume-Uni, c'était au tour de la Banque d'Angleterre (BoE) de se positionner ce jeudi. La BoE a noté une reprise vigoureuse de l'activité britannique et n'a pas exclu de faire descendre ses taux sous zéro, ce qui a donné un coup de massue à la livre sterling qui restait sur un repli de plus de 3,5% en une semaine face au dollar et à l'euro.