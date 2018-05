Gueule de bois pour AB InBev, Ontex se couche (+Briefing actions)

• La tendance

Le Bel20 a connu deux séances chahutées mercredi et jeudi, rythmées par la publication des résultats d’Ontex, ING, Aperam et AB InBev.

Mercredi, le titre ING a signé la plus forte chute de l’indice, alors que ses résultats trimestriels sont ressortis sous les attentes des analystes. Le repli s’est poursuivi jeudi. Goldman Sachs a réduit son objectif de cours à 17,75 euros contre 18,25 euros avant. La recommandation reste à "acheter". Le titre a perdu 2,24% sur deux jours.

Ontex a enregistré la plus forte perte du Bel 20 ce jeudi, avec un recul de 4,08%, au lendemain d’un fort gain suite à la publication de ses résultats annuels.

Deux SIR (sociétés immobilières réglementées) ont publié leurs résultats mercredi et jeudi. Befimmo a pris 0,76% jeudi après la publication de ses résultats du premier trimestre. En revanche, Qrf a chuté ce jeudi au lendemain de la publication de ses chiffres financiers. Il a enregistré une réduction de valeur à hauteur de 4,51 millions d'euros sur des bâtiments loués par H&M. Et la SIR a averti d'une potentielle "sensible réduction de valeur" sur un autre immeuble mis en KBC a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "accumuler" avant.