HSBC sanctionné après ses résultats, Eurofins applaudi (Débriefing actions européennes)

Les Bourses européennes ont évolué en ordre dispersé, tiraillées entre les progrès sur le commerce et le Brexit, l'approche de la réunion de la Réserve fédérale américaine et la baisse de la banque HSBC après ses résultats.

A la Bourse de Francfort, Continental a gagné plus de 2% et Daimler a pris 1,27%.

Dans l'actualité des résultats d'entreprises, HSBC a perdu 3,73% après avoir fait état d'un recul plus marqué que prévu de son bénéfice trimestriel et renoncé à son objectif de rentabilité pour 2020, tout en laissant entrevoir de nouvelles coûteuses mesures de restructuration. Il a entraîné dans sa chute l'ensemble du secteur bancaire qui a perdu 0,44%. Parmi les plus fortes baisses du secteur, Bankia a perdu 1,80% et CYBG 2,69%.