Hamon risque de rester une "penny stock"

Lentement, une page se tourne dans l'histoire de la société wallonne Hamon . "Le plan de transformation donne ses effets. Nous devons continuer à nous améliorer et regarder vers l’avenir. Nous avons pris les bonnes décisions et nous sommes sur la bonne voie", se réjouit son CEO Bernard Goblet dans une interview publiée ce week-end . Le groupe d'ingénierie a vu son Ebitda récurrent repasser en territoire positif en 2018. Les actionnaires applaudissent.

Pour autant, il est encore loin le temps où l'action culminait au-dessus de 10 euros. Coincée au stade de "penny stock" depuis plusieurs mois, elle avait dû quitter l'indice Bel Small le 24 décembre dernier, remplacée par un FNG fraîchement arrivé. Et la société - qui vaut aujourd'hui quelque 45 millions d'euros en Bourse - pourrait ne pas revenir en grâce dans l'immédiat. En cause, une importante dette de 77,7 millions d'euros (soit plus de 10 fois son Ebitda) qu'elle traîne encore. "Suite à l'augmentation des besoins en fonds de roulement (les fournisseurs accordent peu de crédits) et malgré l'augmentation de capital réalisée en mars 2018, sa dette n'a fondu que d'un peu moins de 12 millions" l'an dernier, souligne le magazine spécialisé L'Investisseur.