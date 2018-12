Hausse timide à Bruxelles, Aperam et Argenx sortent du lot (+Briefing)

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse ce vendredi pour la dernière séance complète de l'année, les investisseurs profitant de la relative accalmie de fin d'année pour revenir sur les actifs risqués. Ils restent toutefois prudents face aux craintes sur le commerce sino-américain, la croissance économique mondiale et la politique américaine.

Aperam (+1,6%) et Argenx (+1,5%) sont en tête des hausses. AvH et Solvay gagnent un bon pour cent. Avec un recul de 0,9%, bpost est en queue de peloton. Telenet n’est pas loin (-0,5%).

Hors Bel 20, Keyware et Curetis bondissent de 8% tandis qu’Exmar et IBA avancent respectivement de 2,4% et de 1,8%.