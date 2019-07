Hausses prudentes en Europe (débriefing actions européennes)

Dans l'attente des réunions de la BCE et de la Fed, les investisseurs ont privilégié les achats, rassurés sur le conflit commercial entre Etats-Unis et Chine. La saison des résultats trimestriels a incité à la retenue.

Un optimisme mesuré a régné dans les salles de marché européennes. Ce mardi, les principaux indices boursiers d'Europe ont progressé, les investisseurs pariant sur des avancées dans les négociations entre les Etats-Unis et la Chine à propos de leur conflit commercial. En clôture, le CAC 40 a gagné 0,65%, le DAX a pris 0,35% et le FTSE 100 s'est adjugé 0,60% de hausse.

Mais un certain attentisme a freiné les achats car la Banque centrale européenne se prononcera sur sa politique monétaire la semaine prochaine et la Réserve fédérale américaine la semaine suivante. La retenue a été d'autant plus présente que les investisseurs attendent d'en savoir plus au sujet des résultats des entreprises au deuxième trimestre.