Heineken trinque, ABN Amro déçoit (débriefing actions européennes)

Le CAC 40 parisien a gagné 0,83% et a atteint un plus haut de trois semaines. À Francfort, le DAX a pris 0,86% et a touché en séance un pic historique à 13.747,58 points. A Londres, le FTSE a avancé de 0,5%.

Le FTSEurofirst 300 a progressé de 0,56% et a touché en séance un plus haut depuis septembre 2000 et l'Euro Stoxx 50, en hausse de 0,66%, a atteint un pic de presque 12 ans. Le Stoxx 600 a gagné 0,61% et a inscrit un niveau sans précédent à 430,90 points.