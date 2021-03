HelloFresh avalé de travers sur les marchés

Le groupe, qui se trouve en concurrence avec la société américaine de kits de repas Blue Apron et les groupes de plats à emporter Delivery Hero et Just Eat Takeaway, a confirmé ses prévisions pour 2021 d'une croissance des ventes ajustée en fonction du taux de change entre 20% et 25% et d'une marge d'ebitda ajustée comprise entre 9% et 12%. Les analystes ont jugé ces prévisions "prudentes".