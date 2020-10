Hésitations entre coronavirus et espoirs de reprise (Débriefing actions européennes)

La deuxième vague de la pandémie de coronavirus continue à progresser et certains investisseurs s'en inquiètent, tandis que d'autres, comme Bank of America (BofA), voient déjà plus loin et tablent sur une reprise. En attendant, les chiffres de la pandémie continuent à s'aggraver. Des restrictions plus sévères semblent aussi imminentes, notamment à Paris où il est question d'un état d'alerte maximal, synonyme de fermeture des bars, restaurants, etc. En Bourse de Paris, le Cac 40 (+0,02%) a fait du surplace. L'action de la chaîne hôtelière Accor a vu son action abandonner 2,39%.