Hollywood projette d'adapter la saga GameStop au cinéma

Le scénariste Mark Boal, oscarisé pour le film Démineur ("The Hurt Locker" en version originale) et nominé pour le film Zero Dark Thirty, serait en discussion pour écrire un premier jet avec l'aide de Scott Galloway, professeur de marketing à la Stern School of Business de l'Université de New York et auteur de plusieurs livres sur l'économie. L'acteur Noah Centineo, qui a joué dans le film "À tous garçons que j'ai aimés" sur Netflix, est pressenti pour tenir l'un des principaux rôles.