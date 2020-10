Horizon brouillé pour Kinepolis et Barco

Sale temps pour les cinémas. Alors que le deuxième plus grand opérateur de salles au monde est à un souffle de l'asphyxie, tout le secteur suffoque.

Cineworld dégringole lourdement à la Bourse de Londres après avoir confirmé la fermeture temporaire de toutes ses salles aux États-Unis et au Royaume-Uni. L'opérateur international a pris cette décision en réaction au report de la sortie du très attendu nouveau James Bond .

L'action Cineworld , cotée à la Bourse de Londres, a dégringolé de 60% ce lundi à l'entame des échanges et perd plus de 30% à mi-séance. La valorisation boursière du numéro 2 mondial du secteur avait déjà fondu de plus de 80% avant la séance du jour.