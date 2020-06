Hyloris, une introduction très attendue

Hyloris viendra bientôt grossir les rangs des sociétés cotées à la Bourse de Bruxelles. La biopharma liégeoise offre, à partir de ce mercredi 17 juin et jusqu’au 25 juin, la possibilité pour les investisseurs particuliers et institutionnels (jusqu'au 26 juin) de souscrire à 5 millions d’actions nouvelles. Ce nombre pourra être majoré de 15% via une option d'accroissement sans compter une option de surallocation éventuelle. La fourchette de prix a été fixée entre 10 et 11,50 euros par action. Le prix définitif devrait être communiqué dans les environs du 26 juin et la première cotation est prévue aux alentours du 29 juin.