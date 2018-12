IBA grimpe, les biotechs se refont une santé (+Briefing)

• La tendance

Les biotechs Argenx et Galapagos sont en tête des hausses avec des gains respectifs de 3,6% et 2,4%. Le secteur a fortement souffert de la tendance baissière. Elles sont suivies par Solvay (+2,4%) et Aperam (+2,2%). Seules trois valeurs perdent des plumes : Colruyt (-0,2%), AB InBev (-0,6%) et Cofinimmo (-0,8%).