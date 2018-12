IBA rayonne, Exmar prend l'eau (+Briefing)

• La tendance

Les Bourses européennes ont ouvert en baisse ce lundi, pour une séance écourtée à la veille de Noël, après la chute des marchés américains vendredi, et alors que le "shutdown" des administrations américaines accentue l'aversion au risque dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale.

Proximus, AB InBev et Argenx perdent plus d’un pour cent. Ontex (+0,7%) emmène les valeurs haussières. Sofina s’adjuge 0,14% et Cofinimmo 0,3%. La SIR a entamé le recentrage de son portefeuille d’immeubles de bureaux à Bruxelles.