IBA saluée | Les résultats de Tessenderlo déçoivent | Galapagos lanterne rouge (+Briefing)

Galapagos (-2,6%) est à la traîne au sein du Bel 20. Bart Filius a été nommé directeur opérationnel de la biotech. AB InBev abandonne 1,8%, WDP 1,5% et Ageas 1,2%.

Toutes les valeurs de l’indice sont dans le rouge à l’exception de Cofinimmo (+0,5%) et d' Umicore (+0,1%). Melexis fait du surplace.

Hors Bel 20, IBA grimpe de 5,9% après de solides résultats et la reprise de la distribution d’un dividende. Mithra s’adjuge 1,9% et Hyloris 1,4%.

De son côté, Tessenderlo recule de 2,7% dans la foulée de ses résultats. Advicenne cède 4,6% et Nyrstar 2,6%.

Le briefing actions belges

>Le conseil de surveillance de Galapagos a nommé Bart Filius en tant que président et directeur opérationnel (COO). Onno van de Stolpe reste CEO. Le communiqué.

> IBA a fait mieux que résister à la crise. Le spécialiste de la protonthérapie a dégagé en 2020 un bénéfice de 40,4 millions et a vu son chiffre d'affaires augmenter à 312 millions. Le dividende brut proposé est de 0,2 euro par action. Notre article.

>La trésorerie de Celyad Oncology atteint 17,2 millions d'euros Lors de l’exercice 2020, la biotech a vu ses frais de recherche et développement atteindre 21,5 millions d’euros contre 25,2 millions un an plus tôt. Notre article.