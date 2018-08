IBA sanctionnée pour ses résultats, Kinepolis saluée (+Briefing)

Hausse timide ce jeudi matin pour les principaux indices européens, les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine continuant de souffler le chaud et le froid.

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont débuté la séance de jeudi sur une hausse prudente dans un contexte toujours dominé par les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

L’euro se replie face au dollar.

A Bruxelles, le Bel 20 s’adjugeait 0,27% vers 9h45, l’indice des valeurs cotées en continu limitant sa progression à 0,16%.

Grâce au soutien d’un broker, Umicore affiche un gain de 2,1% et occupe le haut du tableau. Elle est suivie par Argenx (+1,8%) et Telenet (+1%). Bpost (-1,1%) et Aperam (-0,8%) sont à la traîne.

Hors Bel 20, IBA chutait de plus de 6% après la publication de ses résultats semestriels. Celyad et Kinepolis qui se sont livrés au même exercice progressent respectivement de 0,5% et 2,9%.

Pointons encore les gains de ThromboGenics (+3,2%), de Tessenderelo (+1,9%) et de la SIR Xior (+1,6%) et les reculs de Bekaert (-1,3%) et de Bone Therapeutics (-1%).

• Le briefing actions

>Umicore : Investec a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver" avant. L’objectif de cours passe toutefois de 53,3 euros à 52,50 euros.

>Olivier Legrain (IBA ): "Sur la première partie de l'année, nous avons 100% de parts de marché". IBA, qui a vu sa perte se creuser au premier semestre, table toujours sur un bénéfice net pour l'ensemble de l'exercice. Interview avec Olivier Legrain, son CEO, à l'occasion de la publication des chiffres semestriels. Notre article.

>Le rachat de la chaîne canadienne Landmark Cinemas et de NH Bioscopen aux Pays-Bas ont dopé le nombre de visiteurs et le chiffre d'affaires de Kinepolis au premier semestre. Notre article.

>Grâce à une levée de fonds réalisée en mai dernier, Celyad dispose de suffisamment de liquidités pour financer ses dépenses opérationnelles et en capital jusqu'à la mi-2020. Notre article.

>Leasinvest a réalisé un premier semestre de bonne facture avec un taux d'occupation stable et un résultat Epra en hausse de plus de 5%. Le dividende est maintenu. Notre article.

>Qrf a publié ses résultats semestriels mercredi soir. Le communiqué.

>Euronav a vendu le Suezmax Cap Romuald pour 10,6 millions de dollars dégageant, au passage, une plus-value de 9 millions de dollars pour le trimestre en cours. Le communiqué.