IBA souffre encore, Umicore sans coupon (+Briefing actions)

La prudence est de mise ce matin sur les marchés européens en l'absence d'avancée dans les discussions entre la Chine et les USA et dans l'attente d'une allocution du président de la Fed.

Les principales Bourses européennes ont ouvert en légère hausse ce vendredi matin. La prudence limite les prises de position en l'absence de progrès sur le dossier des tensions commerciales USA-Chine et dans l'attente du discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, à la conférence de Jackson Hole.

Aperam occupe la place du leader avec un gain de 0,9%. Elle est talonnée par Galapagos (+0,8%) et KBC (+0,7%). Umicore qui cote ex-dividende est lanterne rouge (-0,6%).

Hors Bel 20, le groupe immobilier VGP grimpe de 2,8% dans la foulée de ses résultats semestriels. Notons encore les gains d’ Asit Biotech (+2,4%) et de Balta (+2%).

De son côté, IBA recule encore (-1,3%) après la chute de la veille engendrée par son bilan du premier semestre. Repli également pour Acacia (-1,6%) et Mithra (-1%).

>Selon Bloomberg, la société United First Partners recommande aux investisseurs d’acheter Ontex . Elle s’attend à ce que PAI Partners formalise son offre sur Ontex après avoir probablement conclu un accord avec le plus gros actionnaire, GBL , et le conseil d’administration.