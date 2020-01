IBA trébuche après un conseil de vente | Avis de brokers sur KBC, Cofinimmo, Aedifica et Sofina (+briefing)

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert en baisse mardi dans le sillage des grandes places asiatiques, la propagation continue d'un nouveau coronavirus en Chine ravivant l'aversion au risque sur des marchés qui ont multiplié les plus hauts ces derniers jours.

Aperam (-1,9%), Umicore (-1,3%) et ING (-1,3%) affichent les reculs les plus sensibles. Notons encore le repli d’AB InBev (-1%) et de Barco (-0,9%).