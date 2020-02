ICE tente d'acquérir eBay

Le plus grand marché de l'énergie et propriétaire de la Bourse de New York a tenu des discussions en vue d'un rapprochement avec eBay. Sans succès.

Mais le titre du propriétaire de la Bourse de New York a chuté à Wall Street de 7,45%, alors que les investisseurs et les analystes s'interrogent sur le sens d'un tel rapprochement. "La différence ne pourrait pas être plus grande entre le type de marché que l'ICE opère, où les principaux participants de marché sont des grandes institutions financières et où les transactions se déroulent en millisecondes, et le marché aux enchères d'eBay, plus lent, où 4/5e de l'activité se déroule entre les sociétés et les consommateurs, et où les ventes business to business sont presque inexistantes", indique David Fickling, sur Bloomberg.