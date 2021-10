ING "achète" Euronav | Un "shorteur" se renforce sur Galapagos | Bonne nouvelle pour EVS (+Briefing)

Les valeurs belges à suivre

Cofinimmo a mis la main sur une maison de repos et de soins à Helsinki, la capitale de la Finlande, et étend un peu plus son portefeuille immobilier au pays des mille lacs. La SIR en est déjà à son sixième projet de développement majeur lancé dans les pays nordiques en moins d'un an.

