ING et AB InBev ont tiré le Bel 20 (débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles a continué à bénéficier de l'optimisme des investisseurs, qui misent toujours sur un redressement économique rapide. Ce lundi, le Bel 20 a progressé de 2,36% en clôture. L'indice belge a été particulièrement soutenu par les nettes hausses d'ING et d'AB InBev, deux de ses poids lourds.

AB InBev a grimpé de 3,63%. Le groupe brassicole a lui aussi bénéficié de l'engouement des investisseurs pour les actions qui avaient été les plus pénalisées par la crise. Les entreprises fortement endettées avaient été attaquées en Bourse à cause des doutes sur leur capacité à assumer leurs charges financières en cas de conjoncture économique durablement dégradée. L'espoir d'un rétablissement rapide de l'économie atténue ces inquiétudes.

Hors Bel 20, Mithra a progressé de 2,27%. La biotech a annoncé la conclusion d'un accord de licence et d'approvisionnement avec Zentiva en vue de commercialiser le Myring en France, en Pologne et au Royaume-Uni. Cette convention a une durée de sept ans et le montant de la transaction est de deux millions d'euros. Grâce à ce nouvel accord, Mithra dispose désormais de conventions de commercialisation de son anneau contraceptif dans 34 pays, précise la société biopharmaceutique.