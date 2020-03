ING et KBC plombent le Bel 20 | "Achetez" Barco et Galapagos | Target baissé sur Recticel (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

ING (-5,3%) et KBC (-3,9%), qui ont annoncé la suppression de leur dividende, sont lanterne rouges. Elles sont suivies par Umicore (-2%), Aperam (-2,8%) et AB InBev (-1,1%).

Hors Bel 20, les reculs les plus sensibles sont le fait de Kiadis (-5,5%), Bone Therapeutics (-4,8%), Avantium (-3,4%) et Befimmo (-2,4%).

• Le briefing actions belges

> ING et KBC suspendent leur politique de dividende. À la demande de la BCE, les banques européennes mettent entre parenthèses leur politique de dividende. C'est déjà le cas de KBC, d'ING et de Rabobank. Notre article .

>Bpost a décidé de réduire son dividende en raison de la crise du coronavirus et de son impact sur ses résultats. Il va distribuer du dividende à 0,62 euro brut par action, et non plus 0,73 euro. Autrement dit, le dividende de 0,62 euro versé comme acompte le 9 décembre 2019 constituera la seule forme de rémunération pour l’actionnaire au titre des résultats 2019. Notre article.