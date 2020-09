ING et KBC, rares éclaircies du Bel 20 (débriefing actions belges)

Comme ses voisines européennes, la Bourse de Bruxelles a attendu la réunion de la BCE et la conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde pour poindre le bout de son nez en territoire positif. Mais l'apport des banques ING (+0,81%) et KBC (+1,16%) n'aura pas permis au Bel 20 de finir en hausse. Au final, l'indice bruxellois a reculé de 0,19% à 3.358,28 points et avec 7 valeurs dans le vert.