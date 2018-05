ING salive devant les dividendes à venir de KBC

Ce qui séduit particulièrement les spécialistes d’ING c’est le fait que "le langage de KBC sur la distribution du capital (comprenez, dividende) reste fort" . KBC génère beaucoup de cash soulignent-ils. La politique du groupe de bancassurance en la matière est de distribuer au moins 50% de ses bénéfices. En plus de ces 50%, chaque année, le conseil d’administration décidera d'une distribution au-delà de sa position en capital de référence (ratio des fonds propres CET1), soit 16% en 2018. Ce qui est plus ou moins le niveau actuel (15,9%).

S’il n’y a pas d’opportunités d’acquisitions (M&A), les analystes estiment que KBC pourrait distribuer le capital excédentaire aux actionnaires. Pour 2019 et 2020 cela pourrait se traduire par un ratio de distribution d’environ 75% et de 61% pour l'exercice en cours. Concrètement, selon ING, cela donnerait un dividende par action de 3,70 euros pour cette année et de 4,50 euros et 4,70 euros pour les deux suivantes. Il était de 3 euros pour 2017. Ces estimations sont supérieures au consensus des analystes (avant publication des trimestriels) qui table sur 3,56 euros en 2018, 3,92 euros et 4,16 euros ensuite.