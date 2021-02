ING soutenue par des brokers | KBC perd un fan | Vranken fait sauter le champagne (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont ouvert en hausse ce lundi matin dans le sillage des records de Wall Street en fin de semaine dernière mais la séance s'annonce calme, la journée étant fériée aux Etats-Unis et en Chine.

Avec un gain de 4,5%, ING est en tête des hausses au sein du Bel 20. Plusieurs brokers ont relevé leur objectif de cours sur la banque dans la foulée de ses résultats. Barco (+2,4%), Aperam (+2%) et KBC (0,8%) suivent.

Argenx (-0,8%) est lanterne rouge. Elle est précédée par Cofinimmo (-0,2%) et Colruyt (-0,1%).

Hors Bel 20, Sioen bondit de 17% pour s’aligner sur le prix de l’offre revu à la hausse. Vranken grimpe de 15%. Son nom est cité dans un article de L’Echo comme l'une des valeurs qui pourraient le plus profiter de l’après pandémie. Notons encore le gain de la biotech Advicenne (+6,6%).

Vastned Retail (-1,8%), Smartphoto (-2,4%) et Fluxys (-0,9%) sont à la remorque.

Le briefing actions belges

> Cofinimmo a acquis 100% des actions d’une société qui détient un terrain à bâtir à Genappe qui verra la construction d’une nouvelle maison de repos et de soins. Le budget d’investissement s’élève à environ 19 millions d’euros. Le communiqué.

>Les gestionnaires de réseau Elia en Belgique et Energinet au Danemark ont mis sur pied un groupe de travail qui évalue la faisabilité d’un câble sous-marin entre la Belgique et le Danemark. Il devrait relier les réseaux à haute tension des deux pays sur une distance de plus de 600 km. Le communiqué.