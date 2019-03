Il était une fois... le 9 mars 2009

Ce jour-là, le S&P 500 tombe à 676,53 points. Contre toute attente, commencera alors une lente remontée des actions américaines. Qui continue encore aujourd’hui...

Dix ans. Il y a exactement dix ans, le S&P 500 , l’un des principaux indices américains, termine sa vertigineuse chute (-56,78%) débutée quatre mois plus tôt et tombe à 676,53 points. Les investisseurs ne savent pas encore à l’époque, mais c’est le début du plus grand marché haussier de l’histoire de Wall Street. Marché haussier qui d’ailleurs n’est pas encore clôturé aujourd’hui...

En mars 2009, les États-Unis traversent leur pire crise économique depuis 1929. Le chômage s’élève à 8,27% (il grimpera jusqu’à 9,93% fin décembre), tandis que le PIB réel baisse de 4,4% en rythme annualisé. De son côté, la Réserve fédérale fait marcher la "planche à billet" depuis plusieurs mois. Son président Ben Bernanke annonce en novembre 2008 le lancement d’un programme d’assouplissement quantitatif (QE) visant à acheter des titres adossé à des créances hypothécaires (en anglais Mortgage-backed Securities, ou MBS) pour 600 milliards de dollars. En décembre 2008, le taux directeur de la Fed tombe à 0,25% et restera à ce niveau historiquement bas pendant sept ans.

"Rien ne laissait penser que les actions américaines allaient démarrer leur plus long marché haussier", se souvient Bruno Colmant, patron d’Euronext Bruxelles entre décembre 2007 et août 2009. L’économiste évoque un "sentiment d’accablement" et une "spirale négative" qui régnaient à l’époque, détruisant tout espoir d’un rebond des marchés financiers. "On n’imaginait pas le rôle essentiel qu’allaient jouer les banques centrales pendant les années suivantes". Et de rappeller que l’idée de "planche à billets" était encore tabou.

Par deux fois, le S&P 500 trébuche et se relève

Au final, la Réserve fédérale injectera 2.100 milliards de dollars dans l’économie américaine entre novembre 2008 et juin 2010. Mais ce n’est pas suffisant. L’institution monétaire est obligée en novembre 2010 de lancer un second round (QE2) jusqu’à mi-2011. C’est pourtant à ce moment-là que le S&P 500 connaîtra un premier creux dans sa progression. Entre avril et octobre 2011, l’indice perd 19,4%. Juste pas assez pour être officiellement dans un marché baissier (c’est-à-dire une chute d’au moins 20% depuis le dernier pic).La cause principale de cette chute provient d’outre-Atlantique. La crise de la dette explose en zone euro. Et une tempête boursière s’abat durant l’été 2011. Le Bel 20 cède en un mois 19,54%. L’indice phare de la Bourse de Bruxelles perdra entre avril et novembre 2011 un peu plus de 30%. À Wall Street, les marchés résistent.

Les investisseurs américains seront une nouvelle fois mis à rude épreuve sept ans plus tard. Souvenez-vous, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine sont à leur paroxysme durant la seconde partie de l’année 2018. Le président américain annonce en septembre que 200 milliards de dollars d’importations chinoises supplémentaires seront taxés. "Les tarifs douaniers prendront effet le 24 septembre et s’élèveront à hauteur de 10% jusqu’à la fin de l’année. Le 1er janvier, les taxes douanières seront portées à 25%", explique-t-il. C’est une douche froide pour les marchés financiers. Commencera alors une inexorable chute des actions américaines, qui se terminera fin décembre. Mais une nouvelle fois, le S&P 500 évite de justesse le qualificatif de marché baissier. L’indice perd 19,8% entre septembre et décembre 2018.

À quand la fin de cycle?