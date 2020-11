"Il faut rester investi en bourse"...

Frank Vranken (Stratégiste de Puilaetco)

Cette société immobilière réglementée est parmi les plus défensives de son secteur. Elle a surtout l’avantage de combiner rendement et croissance. Un rendement brut de 3% et une croissance du bénéfice par action de 8% avec une progression de la valeur de son portefeuille de 25% depuis un an. Les maisons de repos ont peut-être été fortement touchées par la pandémie de Covid-19, mais le taux d’occupation, lui, reste très élevé et ce secteur est désormais perçu par le gouvernement comme primordial et comme une cible pour des investissements futurs. Même si cette SIR connaît une croissance moindre que celle de sa concurrente Aedifica, elle est aussi de ce fait moins risquée. Elle est uniquement active en Belgique et aux Pays-Bas et cote avec une prime de 36%, ce qui est peu élevé par rapport à d’autres SIR de croissance. Bref, c’est une valeur sûre.