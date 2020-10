Incertitude persistante autour du plan de relance

La Bourse US a clôturé sans direction vendredi, conservant un mince espoir que de nouvelles mesures d'aides à l'économie des Etats-Unis se concrétisent avant l'élection présidentielle du 3 novembre. Le Dow Jones a perdu 0,10% à 28.335,57 points. Le Nasdaq a pris 0,37% à 11.548,28 points. Le S&P 500 s'est apprécié de 0,34% à 3.465,39 points. Dans l'impasse depuis trois mois, les pourparlers entre républicains et démocrates autour d'un deuxième volet d'aides aux entreprises et aux foyers américains se sont poursuivis vendredi sans que le marché ne s'attende nécessairement à un accord entre les deux camps.