Indécision à Wall Street après la Fed, Fedex mord la poussière

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé, mais au-dessus de ses plus bas du jour après l'annonce par la Réserve fédérale d'une nouvelle baisse de son principal taux directeur. Fedex a fait les frais de son avertissement sur résultats.

Autre fait du jour, la déconvenue de Fedex. Le mastodonte du transport express et de la logistique, considéré comme un bon baromètre de l’activité US a averti que son bénéfice annuel serait inférieur aux attentes du marché. En cause, les tensions commerciales avec la Chine et aussi la rupture de ses relations avec Amazon. Le titre Fedex a fondu de 12,93%, effaçant tous les gains glanés depuis la fin août.