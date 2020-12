Indicateurs positifs à la Bourse de New York

Wall Street a clôturé sans direction jeudi, grâce à des indicateurs économiques relativement positifs aux Etats-Unis malgré la résurgence de la pandémie de Covid-19. Le Dow Jones est monté de 0,29% à 29.969,52 points. Le Nasdaq a avancé de 0,23% à 12.377,18 points. Le S&P 500 a perdu 0,06% à 3.666,72 points. Du 22 au 28 novembre, 712.000 personnes se sont inscrites au chômage, soit 75.000 de moins que la semaine précédente. Les analystes tablaient sur 775.000 nouvelles demandes. Avant l'ouverture et la publication des demandes d'allocations chômage qui ont faibli pour la première fois en trois semaines, les indices sur les contrats à terme étaient plus réservés. Le gouvernement publie ce vendredi les chiffres officiels de l'emploi. Un consensus d'analystes table sur un taux de chômage inchangé à 6,9% par rapport à octobre et des créations un peu plus nombreuses (650.000).