Inditex revient à la mode (+débriefing actions étrangères)

Les principales places boursières européennes ont fini de justesse dans le vert ce mercredi, accélérant en toute fin de séance pour sortir de l'ornière et cela avant de connaître les conclusions d'une réunion de la Banque centrale américaine dont les prévisions économiques pour les trois prochaines années sont attendues de pied ferme.

Le CAC 40 parisien a avancé de 6,49 points à 5.074,42 points et le Dax allemand de 0,29%. À l'inverse, la Bourse de Londres a reculé de 0,44%, pénalisée par la fermeté de la livre.

Le secteur de la distribution était sous les feux des projecteurs après la publication de solides résultats trimestriels par le groupe de prêt-à-porter espagnol Inditex (+8,08%), propriétaire notamment de l'enseigne Zara. Il a renoué avec les bénéfices entre le mois de mai et la fin juillet. Cette publication suit celle très bien accueillie la veille de H&M (+1,52%).

À Londres, les actions du secteur aéronautique étaient malmenées en raison de l'augmentation des contaminations de coronavirus et des restrictions de rassemblements et déplacements qui se multiplient. Le motoriste Rolls-Royce chutait de 5,39%, en queue du FTSE-100, et IAG, maison mère de British Airways, perdait 0,90%.