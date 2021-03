Introduction en bourse d'Ekopak "au bas de la fourchette"

Au départ, il était question que le prix d'introduction se situe entre 14 et 16,5 euros par action. Mais au final, il s'agirait de 14 euros, selon Bloomberg. Les abonnements ont été fermés ce mardi après-midi. Alychlo, le véhicule d'investissement de Coucke, participe également à l'opération et investirait 12 millions.

"Restez temporairement à l'écart d'Ekopak"

Ekopak débarque sous le ticker "EKOP". L'opération s'adresse principalement aux investisseurs professionnels. En tant que particulier, faut-il se ruer sur l’action dès sa première cotation? "Le modèle de service WaaS (Water as a service) a du potentiel à moyen terme, mais n’a pas encore fait ses preuves. L’IPO reflète les ambitions de la direction d’aller vite de l’avant", souligne-t-on à L'Investisseur. Le magazine spécialisé parle d'une entreprise "en croissance sans aucun doute, mais chère (comme toutes les valeurs ESG)". Elle a enregistré un chiffre d’affaires de 9,5 millions d’euros en 2020. Et L’Investisseur de conclure avec ce conseil: "Restez temporairement à l’écart et ne vous laissez pas tenter par une quelconque euphorie les premiers jours de négoce."