JP Morgan à l'achat sur Argenx | Avis de brokers sur ING et Ageas | Melexis grimpe (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert en baisse mercredi après les épisodes de la veille sur le Brexit suggérant que le divorce entre Londres et Bruxelles pourrait être une nouvelle fois reporté. Les résultats trimestriels des entreprises, mitigés jusqu'à présent, devraient encore animer la cote, en attendant du nouveau sur le Brexit.

Argenx se distingue avec un gain de 2,1%. JP Morgan a entamé le suivi de la biotech avec une recommandation d’achat et un objectif de cours de 150 euros. Barco et WDP qui ont publié leurs chiffres trimestriels ce matin s’adjugent 0,9% et 0,2% respectivement.