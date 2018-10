JP Morgan à l'achat sur Proximus, Kiadis grimpe (+Briefing)

• La tendance

Galapagos , Umicore et Aperam sont les trois valeurs qui souffrent le plus ce matin, au sein de l'indice, avec des pertes respectives de 1,3%, 1% et 0,9%.

Parmi les plus fortes baisses, on relèvera des prises de bénéfice sur Celyad (-1,5%) après son bond de la veille. Econocom et Nyrstar cèdent entre 1,2% et 1,3%.