JPMorgan à l'achat sur Galapagos, Greenyard bondit (+Briefing)

La prudence domine ce jeudi matin sur les marchés actions en Europe. On attend les décisions de la BCE concernant sa politique monétaire en début d'après-midi.

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en légère baisse ce jeudi matin, la prudence dominant malgré les espoirs de relance des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. On attend les décisions de la BCE sur sa politique monétaire en début d’après-midi.

Après son bond de 18% de la veille, Galapagos abandonne 1,8% ce matin. La biotech a annoncé, cette nuit, une levée de fonds via l'émission de nouvelles actions aux Etats-Unis de 300 millions de dollars. Un broker a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à l'achat.

Engie recule de 0,6%. Une autre biotech, Argenx , est en tête des hausses (+0,9%). Elle est suivie par Ontex (+0,5%) et Telenet (+0,5%).

Hors Bel 20, Greenyard bondit de 15% après sa descente aux enfers. Le spécialiste des légumes frais et surgelés a annoncé que l’origine de la souche de bactérie qui a provoqué une contamination à la listeria a été identifiée.

Immobel s’adjuge 2% dans la foulée de la publication de ses résultats semestriels. Mithra (+1,1%) profite encore de la conclusion de son partenariat pour la commercialisation de l’Estelle en Europe et en Russie.

Parmi les plus fortes baisses, on trouve Oxurion (-3,4%), Montea (-1,1%) et Celyad (-0,7%).