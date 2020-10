JPMorgan et Citi battent les attentes du marché

La hausse de leurs activités de trading a contribué à ce que JPMorgan et Citi enregistrent de meilleurs résultats que prévu au troisième trimestre.

Les deux banques américaines JPMorgan et Citigroup ont dépassé les prévisions des analystes avec leurs résultats ce mardi. JPMorgan Chase a publié un bénéfice net par action de 2,92 dollars , contre 2,68 dollars au troisième trimestre 2019 et alors que les analystes prévoyaient en moyenne 2,23 dollars, selon les données de Refinitiv. Son bénéfice net s'est élevé, sur les trois derniers mois, à 9,44 milliards de dollars (8 milliards d'euros).

L'institution a pu aussi compter sur ses revenus sur les marchés de capitaux et de sa banque d'investissement. Elle a dû procéder à moins de provisions par rapport au deux trimestres précédents , ce qui a également soutenu ses résultats. Cela lui a permis de compenser un recul de son activité liée à la consommation.

Bénéfice en baisse chez Citigroup

La banque a aussi observé un bond de son activité de trading de 16% sur un an. Elle aussi a dû procéder à moins de provisions par rapport aux deux trimestres précédents. Elle avait provisionné 7,9 milliards de dollars au précédent trimestre pour couvrir les éventuels impayés de ses clients en raison du fort ralentissement de l'économie. Cette fois-ci, elle n'a provisionné que 2,2 milliards de dollars .

Citigroup a toutefois publié un chiffre d'affaires en recul de 7%, à 17,3 milliards de dollars sur un an.

Résultats à venir

Les deux banques ont ouvert la saison des résultats du troisième trimestre. Mercredi, les résultats de Wells Fargo et de Bank of America devraient également dépasser les attentes des analystes. Ceux de Goldman Sachs, qui seront également publiés mercredi, sont attendus avec une note de prudence, tout comme les résultats de Morgan Stanley, prévus jeudi. Les deux institutions ont connu un excellent deuxième trimestre grâce à leurs revenus du trading et de la banque d'investissement.