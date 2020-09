Jack Ma espère lever 35 milliards de dollars via l’IPO de Ant Group

Ant Group pourrait lever 35 milliards de dollars au travers de son introduction en bourse, qui s’annonce d’ores et déjà comme la plus importante jamais réalisée.

Ant Group, qui prévoit d’être à la fois coté à Hong Kong et Shanghai , compte utiliser le produit de la vente de ses actions pour développer ses activités et financer la recherche et développement.

Valorisation revue en hausse

Le groupe, dont le milliardaire Jack Ma détient un tiers du capital au travers d’Alibaba, devrait, par la même occasion, voir sa valorisation boursière augmenter. En lieu et place des 225 milliards de dollars précédemment avancés, on parlerait à présent de 250 milliards de dollars. C’est davantage que la valeur d’un établissement comme Bank of America et même le double de Citigroup. Parmi les banques américaines, seule JPMorgan peut se targuer de valoir davantage (300 milliards de dollars).