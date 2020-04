Jamais les investisseurs belges n'ont été aussi pessimistes

Le bon moment pour acheter?

Cette double crise – sanitaire et économique – a également impacté les prévisions boursières des investisseurs belges: 64% des sondés estiment que la bourse belge va continuer de baisser dans les trois prochains mois. Et plus d'un tiers (36%) redoutent même un véritable effondrement des cours. "Ce sont les investisseurs moins réguliers qui redoutent le plus un nouveau plongeon des marchés (39%, contre 28% chez les investisseurs plus habitués)", précise ING.