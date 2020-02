Jefferies "vend" bpost | Une biotech s'envole | Avis de brokers sur une SIR et Smartphoto (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes restent proches de leur point d'équilibre ce lundi matin malgré la débâcle des marchés chinois, qui prennent de plein fouet l'impact du coronavirus après avoir été fermés toute la semaine dernière pour cause de Nouvel An lunaire.

Les biotechs Argenx (+0,6%) et Galapagos (+0,5%) sont en tête des hausses. Elles sont suivies par Umicore (+0,4%) et GBL (+0,3%).

Le briefing actions belges

> Solvay a finalisé formellement la cession de ses activités polyamides à BASF et à Domo Chemicals. La transaction est valorisée à 1,6 milliard d’euros. Le produit net de la vente devant être perçu pour la transaction combinée est estimé à environ 1,2 milliard d’euros. Le communiqué .

> Picanol dévoile le coût de la cyberattaque dont il a été victime. Le fabricant de métiers à tisser yprois se remet doucement de la cyberattaque au rançongiciel qui avait entièrement mis à l'arrêt l'entreprise le lundi 13 janvier. Picanol chiffre l'impact de cette attaque à moins d'un million d'euros et indique que son action, suspendue depuis deux semaines, sera à nouveau cotée ce lundi. Notre article .

>Atenor a annoncé l'obtention du permis de bâtir définitif pour le projet DACIA ONE situé au croisement de deux des plus prestigieux boulevards de Bucarest, le boulevard Calea Victoriei et le boulevard Dacia. Le communiqué.