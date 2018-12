Jour faste pour Colruyt et Van de Velde, Acacia s'envole (+Briefing)

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont poursuivi leur hausse mercredi à l'ouverture, soutenues par les propos optimistes de Donald Trump sur les chances de parvenir à un accord commercial avec la Chine, tandis que la livre sterling est attaquée face au risque d'une motion de défiance contre Theresa May.

Colruyt bondit de plus de 6% dans la foulée de la publication de ses résultats semestriels publiés mardi soir. Bpost (+1,6%) et Engie (+1,5%) suivent mais loin derrière. Seules deux valeurs de l’indice sont dans le rouge : Umicore (-0,6%) et Galapagos (-0,5%).