Journée cruciale pour UCB

UCB attend le feu vert pour la commercialisation, aux États-Unis, de son traitement contre le psoriasis Bimzelx, qui pourrait devenir le plus gros médicament de son histoire.

C'est le grand jour pour UCB et son fameux Bimzelx. Ce médicament contre le psoriasis, considéré comme un blockbuster en puissance, devrait recevoir, ce 15 octobre, un signal positif de la FDA , l'autorité américaine de contrôle des produits pharmaceutiques.

Vers 2030, le Bimzelx pourrait générer plus de 2,5 milliards d'euros de ventes annuelles.

L'été dernier, le traitement développé par UCB avait déjà reçu le précieux sésame de la part de la Commission européenne et des autorités britanniques ouvrant la voie à une commercialisation sur l'ensemble de l'Europe. Des feux verts qui suivaient tous l'avis favorable de l'Agence européenne du médicament émis en juin dernier. Ce qui fait dire à bon nombre d'analystes que le feu vert américain ne sera qu'une formalité.

UCB est la plus grande entreprise pharmaceutique en Belgique, pesant un peu moins de 20 milliards d'euros de capitalisation boursière. Un chiffre qui n'est guère surestimé quand on lit les rapports élogieux des différentes banques d'affaires et des gestionnaires de fonds suivant la valeur.