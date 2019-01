Journée noire pour IBA, KBC plus positif sur Ahold Delhaize (+Briefing)

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert sans grand changement ce jeudi, les craintes sur la croissance mondiale, le blocage partiel des administrations américaines et les interrogations sur le commerce éloignant toujours les investisseurs des actifs risqués avant la décision de politique monétaire de la BCE.

Aperam (+1,3%) et AB InBev (+1%) tirent le Bel 20 vers le haut tandis que Telenet (-2%) et Ontex (-1,2%) l’aspirent vers le bas.

MDxHealth , de son côté grimpe de 5,3% après des données montrant la supériorité de son test SelectMDx. Notons encore les gains de Melexis (+3,1%) et d’ Avantium (+2,7%).

• Le briefing actions belges

>BlackRock a introduit le 22 janvier 2019 une notification annonçant que, le 21 janvier 2019, sa participation a franchi, à la hausse, le seuil légal de 5% des actions émises par Ageas et atteint 5,05%.

> Bpost et la Ville de Bruxelles ont vendu le Centre Monnaie. L’opération rapporte 55,7 millions d’euros à bpost dont un gain en capital de 19,9 millions Le communiqué .

> MDxHealth signale que selon des données qui seront présentées lors d’un congrès qui se tient du 24 au 27 janvier son test SelectMDx à base d’urine est plus performant que le test sanguin Phi (Prostate Health Index). Le communiqué .

>A tenir à l’œil ce jeudi. Belgique. Résultats de Quest for Growth après Bourse. Zone euro. Décision de la BCE sur ses taux. Indicateur PMI de l’industrie et des services janvier à 10h. Etats-Unis. Résultats de Bristol-Meyers Squibb, Intel et Starbucks.