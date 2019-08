Journée noire pour une biotech | Goldman Sachs à la vente sur Proximus (+Briefing)

Après la belle séance de lundi, les principaux marchés européens reprennent leur souffle ce mardi matin et évoluent autour de leur point d'équilibre.

• Euronext Bruxelles

Proximus (-2,5%) pèse sur le Bel 20. Goldman Sachs recommande de vendre le titre et a réduit son objectif de cours. Aperam et Umicore abandonnent respectivement 1,1% et 0,7%.