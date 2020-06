KBC, ING et Umicore font exception (débriefing actions belges)

KBC et ING ont bénéficié d'un effet sectoriel. Une note de Bank of America a soutenu Umicore. Ces hausses font figure d'exception au sein du Bel 20 qui a subi des prises de bénéfices après son bond de la semaine dernière.

Parmi les valeurs qui ont échappé à la tendance négative, Umicore a gagné 2,29%. Bank of America (BofA) a publié une note favorable sur le groupe belge. La banque d'affaires a relevé sa recommandation de "conserver" à "acheter", en augmentant son objectif de cours de 55 euros, contre 37 euros auparavant. Selon BofA, Umicore devrait bénéficier des incitants récemment annoncés par la Chine, la France et l'Allemagne en faveur des voitures électriques. La banque a calculé que plus de 35% des bénéfices d'Umicore étaient exposés au marché des véhicules électriques. "Nous pensons qu'Umicore est un bénéficiaire clé" de cette tendance structurelle à l'électrification du parc automobile, indique BofA. "Umicore est bien positionné pour s'accaparer le potentiel de croissance à long terme lié aux voitures électriques."