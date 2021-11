KBC en recul après un super coupon et un rachat bulgare

Les marchés d'actions ont continué leur progression ce lundi, après la publication de bonnes statistiques chinoises qui ont tempéré les craintes sur l'inflation et la pandémie de Covid-19. En Europe, plusieurs indices ont touché un nouveau record. Le Dax a battu son précédent sommet. Le CAC 40 a atteint en séance un pic de 7.128,04 points. Le Stoxx 600 s'est hissé à un nouveau plus haut en séance et a pris 0,35% à 488,43 points à la clôture.

Le secteur bancaire s'est lui retrouvé partagé entre le bond de BNP Paribas , et le recul de KBC et BBVA. BNP Paribas a bondi de 3,29% après que l'agence Reuters a indiqué que la banque aurait recruté JPMorgan et Goldman Sachs pour évaluer la vente de sa filiale américaine Bank of the West. Cette opération pourrait lui rapport 15 milliards de dollars, mais l'information n'a pas été confirmée officiellement.