KBC est devenu allergique à Asit Biotech

Face aux incertitudes qui entourent l’avenir d’Asit Biotech, KBC Securities conseille désormais de vendre la valeur. L’objectif de cours a été divisé par plus de deux.

La marge de manœuvre devient de plus en plus étroite pour Asit Biotech qui a décidé de concentrer tous ses efforts financiers et cliniques sur son produit le plus avancé, le gp-Asit+ un candidat traitement contre les allergies aux pollens de graminées.

Une véritable course contre la montré s’est engagée pour démontrer son efficacité et décrocher une autorisation de commercialisation en Allemagne, pour ensuite, en cas de succès, se déployer en Europe et aux Etats-Unis. Un nouvel essai clinique de phase III vient d’être lancé dans cet objectif après une première tentative jugée insuffisante par les autorités sanitaires allemandes en juin 2017. Les principaux résultats de ce nouvel essai devraient être obtenus avant la fin 2019.

"Tous les efforts sont focalisés sur la vaccination avec le gp-Asit+ en immunothérapie des allergies alors que ce domaine se trouve confronté à la concurrence de comprimés qui gagnent des parts de marchés et séduisent les patients" soulignent avec inquiétude Sandra Cauwenberghs et Lenny Van Steenhuyse de KBC Securities.

Nouvel appel de fonds

L’heure tourne d'autant plus vite pour Asit que, en plus de ce challenge, elle doit trouver des sous assez rapidement pour pouvoir poursuivre ses activités. Ses liquidités qui ne totalisaient plus que 8,5 millions d’euros fin 2018 risquent fort de ne pas être suffisantes pour terminer l’année. En 2018, les dépenses se sont en effet élevées à 13,7 millions d’euros dont 10 millions rien que pour la préparation et la lancement de l’étude confirmatoire du gp-Asit+.

La société pourra garnir ses caisses de deux façons. Grâce à des partenariats que la biotech bruxelloise espère mettre en place pour ses autres traitements en développement qui visent, notamment, les allergies aux acariens et aux arachides.

Un nouveau placement privé d’obligations convertibles est également inscrit au calendrier après celui de 12 millions d’euros organisé l’an dernier. Cette fois, Asit espère lever 9 millions d’euros minimum ce qui lui permettrait de tenir la distance jusqu’au troisième trimestre 2020. Une partie de ces fonds ne seront appelés que si les objectifs principaux de l’étude de phase III en cours sont atteints.

Vendez, conseille KBC

Dans ce contexte où l’incertitude domine sur le court terme, les analystes de KBC Securities restent circonspects. "Etant donné le niveau limité de liquidités et le besoin de cash sans une vue sur le catalyseur clé avant la fin 2019, nous adoptons une position prudente sur la société." Concrètement, ils conseillent désormais de vendre la valeur alors qu’ils étaient à "conserver" avant. L’objectif de cours est divisé par plus de deux passant de 2 euros à 0,8 euro.