KBC ne suit plus Nyrstar | Quatre valeurs ex-coupon (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Aperam (+1,6%) est en tête des hausses au sein du Bel 20 suivie par AB InBev (+1,8%), Sofina (+1,3%) et Ontex (+1,1%). Colruyt et Galapagos évoluent autour de leur point d’équilibre.

Hors Bel 20, trois valeurs cotent ex-dividende : EVS (-0,7%), Resilux (-2,2%) et Immobel (-3%). Lotus et Fluxys affichent, pour leur part, des replis de 2,2% et 1,5%.