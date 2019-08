KBC revu à la baisse chez deux courtiers

Chez UBS, les analystes Johan Ekblom et Marc Ye ont abaissé leur prix cible sur l'action KBC à 55 euros contre 60 auparavant, en laissant leur recommandation à "neutre". "Nous avons abaissé notre objectif de cours pour refléter une combinaison de prévision de bénéfices par actions en baisse (de 1%), une profitabilité plus basse assumée et soutenable, et l'impact de la guidance", indiquent-ils. "Nous voyons des vents contraires matériaux avec les taux d'intérêt plus bas à plus long terme compensés par une combinaison de croissance des prêts et une hausse des marges des actifs", concluent les analystes.