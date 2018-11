Kepler entrevoit de la rentabilité chez Elia

Le courtier a débuté la couverture de l’action du groupe belge avec une recommandation fixée à "acheter" et un objectif de cours à un an de 62 euros , ce qui représente un potentiel de progression de plus de 10% durant les douze prochains mois.

"Le modèle commercial d’Elia offre de la visibilité à ce que nous pensons être l’un des derniers segments rentables dans la chaîne de valeur des services aux collectivités" , explique Kepler Cheuvreux dans un communiqué publié lundi. Ce dernier ajoute qu’ Elia pourrait se montrer plus généreux avec ses actionnaires à l’avenir . "La politique actuelle (de l’entreprise, NDLR) , avec un dividende stable indexé sur l’inflation, pourrait offrir un potentiel de hausse grâce à un ratio de distribution du bénéfice plus élevé une fois que le bilan s’améliorera" , estime-t-il. Elia rétrocède moins de la moitié de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes: son "payout ratio" n’est que d’environ 43% .

Selon Kepler, l’action "offre de la diversification sur des marchés matures: les activités réglementées belges offrent des rendements et des perspectives de croissance plus faibles, mais aussi un cadre plus stable, tandis que les activités réglementées allemandes ont un rendement et des perspectives de croissance plus élevés mais avec un cadre réglementaire plus compliqué".