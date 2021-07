Kering retrouve ses niveaux de ventes d'avant-pandémie

Une vague de résultats d'entreprises est venue cependant soutenir la tendance sur les marchés. À la clôture, le Bel 20 a gagné 0,56%, l'AEX 1,41% et le CAC 40 1,18%. Le Dax a pris 0,33% et le FTSE 100 0,29%. L'Euro Stoxx 50 a avancé de 0,94% et le Stoxx 600 de 0,66%.

Kering a annoncé un bénéfice net qui a plus que quintuplé au premier semestre par rapport à 2020 et des ventes qui ont progressé à un niveau supérieur à celui d'avant la pandémie.

Au niveau des secteurs, celui du retail a progressé de 1,43%, l'une des meilleures performances du Stoxx 600, porté par les résultats de Kering (+3,64%). Le groupe de luxe a annoncé un bénéfice net qui a plus que quintuplé au premier semestre par rapport à 2020 et des ventes qui ont progressé à un niveau supérieur à celui d'avant la pandémie, tirées par sa maison phare Gucci. Dans la foulée, son concurrent LVMH a gagné 2,78%.

Le compartiment des voyages a, lui, pris 1,06% grâce à Wizz Air (+7,96%). La compagnie aérienne à bas prix a indiqué compter revenir à ses niveaux d'avant-pandémie et a dégagé des flux de trésorerie au deuxième trimestre. Elle a souligné exploiter 90% de ses sièges par rapport à 2019, dans un contexte de reprise mondiale de la demande, et espère atteindre 100% en août. De plus, de prochains allègements sur les restrictions sanitaires pesant sur les voyageurs en provenance de l'étranger au Royaume-Uni ont apporté de l'optimisme. Easyjet a gagné 4,64% et Ryanair 1,74%.